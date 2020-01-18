سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 18 كانون الثاني يناير 2020

سعر معدن الألومنيوم، صباح اليوم في سوق البورصة العالمية؛ وسجل متوسط سعر الطن نحو 1696 دولار، وتطالب شركة مصر للألومنيوم بربط سعر الكهرباء بالسعر العالمي نظرا لارتفاع تكلفة استقرارالإنتاج، وبلغت أسعار الألومنيوم في مصر اليوم السبت 18 كانون الثاني يناير 2020 ،ليسجل طن الأسطوانات 36 ألف جنيه، بينما بلغ سعر القطاعات البثق 47 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر السلك 36 ألفا للطن، وسعر الأقراص التي يتم تصنيع الأدوات المنزلية منها 52 ألف جنيه للطن. وسجلت أسعار منتجات الألومنيوم التي تنتجها مصر للألومنيوم، انخفاضا بلغ 2155 جنيه للطن بداية من شهر ينايرالجاري.

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