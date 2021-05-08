أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان استعداد الخرطوم لـ"التعاون مع إثيوبيا في حل قضاياها الداخلية انطلاقا علاقات حسن الجوار بين البادين".

وجاء هذا الكلام على لسان البرهان خلال اجتماع عقده اليوم السبت في الخرطوم مع المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان.