قال نشطاء إن مسلحين يشتبه في أنهم تابعون لتنظيم "داعش" هاجموا افطارا رمضانيا استضافه مسؤول سابق بجماعة مدعومة أمريكيا في شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين واستهدف الهجوم الذي وقع الاربعاء ليلا في منطقة أبو خشب بمحافظة دير الزور منزل متحدث سابق باسم قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع الفرات بوست الإخباري وقال الموقع إن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجات نارية، فتحوا النار بينما كانت المجموعة تتناول الإفطار في منزل المتحدث السابق باسم قوات سوريا الديمقراطية، نوري الحميش، الذي سقط هو قتيلا في الحادث.