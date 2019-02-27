تقدم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز، بخالص التعازي للشعب المصري، في الحادث الأليم الذي وقع صباح الأربعاء في محطة مصر.

وكتب "آل الشيخ" عبر الـ"فيسبوك": "خالص العزاء للشعب المصري العزيز في الحادث الأليم الذي وقع في محطة مصر"، وتابع: "رحم الله الشهداء .. وانزل الله الصبر والسكينة على نفوس ذويهم وأحبابهم .. آمين".