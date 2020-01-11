تركيا تنتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تأمل من الجانب الروسي أن يقنع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا، وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية اليوم السبت: "لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضا، لكن عليه أولا الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا"، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، دعوا مؤخرا أطراف الأزمة الليبية، إلى وقف الأعمال القتالية اعتبارا من منتصف ليل الأحد الموافق 12 يناير الجاري.