تركيا تنتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا
آخر تحديث GMT12:53:38
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

تركيا تنتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

العرب اليوم -

العرب اليوم - تركيا تنتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
أنقرة - العرب اليوم

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تأمل من الجانب الروسي أن يقنع قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا، وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية اليوم السبت: "لا مشكلة لدينا في مشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بالحل السياسي، وهذا يشمل حفتر أيضا، لكن عليه أولا الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا"، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، دعوا مؤخرا أطراف الأزمة الليبية، إلى وقف الأعمال القتالية اعتبارا من منتصف ليل الأحد الموافق 12 يناير الجاري.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تركيا تنتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا تركيا تنتظر من روسيا إقناع خليفة حفتر بوقف إطلاق النار في ليبيا



أخبار ذات صلة

GMT 12:53 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر
العرب اليوم - الخطوط الجوية الإيرانية تلغي رحلاتها إلى الدول الأوروبية حتى إشعار آخر

GMT 12:36 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

الكرملين يؤكد أن بوتين وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا
العرب اليوم - الكرملين يؤكد أن بوتين وولي عهد أبو ظبي بحثا هاتفيا الوضع في ليبيا

GMT 12:33 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

دول عربية وأجنبية تنعى السلطان قابوس
العرب اليوم - دول عربية وأجنبية تنعى السلطان قابوس

GMT 11:22 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

مقتل 12 مهاجرا بغرق قارب يقل 50 شخصا في اليونان
العرب اليوم - مقتل 12 مهاجرا بغرق قارب يقل 50 شخصا في اليونان

GMT 11:15 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

الحرس الثوري الإيراني يتحمل مسؤولية "الطائرة الأوكرانية"
العرب اليوم - الحرس الثوري الإيراني يتحمل مسؤولية "الطائرة الأوكرانية"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

رينيه زيلويغر بدت ساحرة بفستان أسود تميّز بقصة الكتف الواحد

إطلالات حفل "المجلس الوطني لمراجعة الأفلام"

نيويورك - مادلين سعاده

بعد تألقهن مؤخراً في حفل الغولدن الغلوب، عادت النجمات مرة جديدة الى السجادة الحمراء وتألقن بإجمل الإطلالات من رينيه زيلويغر إلى سلمى حايك ولوبيتا نيونغو وغيرهن، وذلك خلال حضورهن حفل جوائز National Board of Review في نيويورك. زيلويغر بدت ساحرة بفستان ميدي أسود تميّز بقصة الكتف الواحد مع التفاصيل التي زيّنت الكتف وأكملت اللوك بستيليتو أسود وقد بدت بكامل أناقتها ورشاقتها. كذلك خطفت لوبيتا نيونغو الانظار بفستان أسود طويل مزيّن بالترتر اللامع، وزيّنت الاطلالة بأقراك ماسية أنيقة. باللون الأسود أيضاً تألقت أوما ثيرمان بفستان كلاسيكي أنيق. أما جيمي لي كورتيس Jamie Lee Curtis فإختارت الجمبسوت الأسود الأنيق. من جهتها، إختارت سلمى حايك فستاناً فضياً من تصميم غوتشي تميّز بتصميم الـ wrap dress  مع الياقة العالية والاكمام الطويلة، ونسّقت مع اللوك حذ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:45 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

أحلام تتألّق بالقفطان المغربي في حفل سمرات شتاء الرياض في السعودية
العرب اليوم - أحلام تتألّق بالقفطان المغربي في حفل سمرات شتاء الرياض في السعودية

GMT 01:23 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

شركة تعلن ارتفاع عدد الراغبين في رحلة فضائية على مركباتها
العرب اليوم - شركة تعلن ارتفاع عدد الراغبين في رحلة فضائية على مركباتها

GMT 05:10 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

"الأقفاص" زينة مميزة لحفلات الزفاف في فصل الصيف لمزيد من الرومانسية
العرب اليوم - "الأقفاص" زينة مميزة لحفلات الزفاف في فصل الصيف لمزيد من الرومانسية

GMT 11:45 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

دونالد ترامب يكشف عن خطة قاسم سليماني الهجومية قبل استهدافه
العرب اليوم - دونالد ترامب يكشف عن خطة قاسم سليماني الهجومية قبل استهدافه

GMT 11:08 2020 السبت ,11 كانون الثاني / يناير

آخر تغريدة لصحافي البصرة المُغتال أحمد عبدالصمد مِن قِبل مجهولين
العرب اليوم - آخر تغريدة لصحافي البصرة المُغتال أحمد عبدالصمد مِن قِبل مجهولين

GMT 02:22 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

5 أخطاء ترتكبينها في إطلالاتكِ تجعلكِ تبدين أكبر في السن
العرب اليوم - 5 أخطاء ترتكبينها في إطلالاتكِ تجعلكِ تبدين أكبر في السن

GMT 03:45 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

مغامرات سياحية في أميركا الجنوبية منها ركوب الأمواج
العرب اليوم - مغامرات سياحية في أميركا الجنوبية منها ركوب الأمواج

GMT 01:49 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

حمامات مودرن باللون الأبيض زاهية بالتفاصيل الأنيقة مع إكسسوارات ناعمة
العرب اليوم - حمامات مودرن باللون الأبيض زاهية بالتفاصيل الأنيقة مع إكسسوارات ناعمة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 16:01 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

خبيرة أزياء سورية تنشر صورة تدين نانسي عجرم و زوجها في واقعة القتل
العرب اليوم - خبيرة أزياء سورية تنشر صورة تدين نانسي عجرم و زوجها في واقعة القتل

GMT 16:13 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

الفنانة أروى تصدم الجميع بتعليقها على حادثة فيلا نانسي عجرم
العرب اليوم - الفنانة أروى تصدم الجميع بتعليقها على حادثة فيلا نانسي عجرم

GMT 16:02 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

استدعاء نانسي عجرم للتحقيق
العرب اليوم - استدعاء نانسي عجرم للتحقيق

GMT 15:57 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

تفاصيل تقرير الطبيب الشرعي لجثة المعتدي على منزل نانسي عجرم
العرب اليوم - تفاصيل تقرير الطبيب الشرعي لجثة المعتدي على منزل نانسي عجرم

GMT 16:16 2020 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير

إعلامي شهير يصدم الجميع حول الصورة المتداولة للفنانة نانسي عجرم مع قتيل فيلتها
العرب اليوم - إعلامي شهير يصدم الجميع حول الصورة المتداولة للفنانة نانسي عجرم مع قتيل فيلتها

GMT 01:50 2015 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية
العرب اليوم - زينب مهدي توضح مخاطر عدم إشباع الزوج لرغبات زوجته الجنسية

GMT 16:56 2020 الإثنين ,06 كانون الثاني / يناير

الطبيب الشرعي يكشف عن هُوية جثة سارق منزل نانسي عجرم
العرب اليوم - الطبيب الشرعي يكشف عن هُوية جثة سارق منزل نانسي عجرم

GMT 21:16 2016 الإثنين ,08 آب / أغسطس

فوائد حلاوة الطحينية
العرب اليوم - فوائد حلاوة الطحينية

GMT 02:18 2014 الخميس ,09 تشرين الأول / أكتوبر

الثوم يضر بصحة الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية
العرب اليوم - الثوم يضر بصحة الأم خلال فترة الرضاعة الطبيعية

GMT 10:16 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين
العرب اليوم - حاذر ارتكاب الأخطاء والوقوع ضحيّة بعض المغرضين

GMT 14:05 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر

فيرستابن يتصدّر التجربة الحرة الأولى لسباق "فورمولا-1" في أبوظبي
العرب اليوم - فيرستابن يتصدّر التجربة الحرة الأولى لسباق "فورمولا-1" في أبوظبي

GMT 03:00 2019 السبت ,20 تموز / يوليو

تعرف على مميزات أرضيات "فينيل" في الديكور الداخلي للمنازل
العرب اليوم - تعرف على مميزات أرضيات "فينيل" في الديكور الداخلي للمنازل

GMT 05:35 2018 الإثنين ,26 شباط / فبراير

جزيرة الأميرات الملاذ المثالي لقضاء وقت ممتع في تركيا
العرب اليوم - جزيرة الأميرات الملاذ المثالي لقضاء وقت ممتع في تركيا

GMT 15:47 2017 الأحد ,02 تموز / يوليو

اسعار الجنية المصري مقابل عملة الأردن الدينار الأردني الأحد
العرب اليوم - اسعار الجنية المصري مقابل عملة الأردن الدينار الأردني الأحد

GMT 23:27 2015 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو

ظهور سيارة جيب جراند شيروكى معدلة بقوة 708 أحصنة
العرب اليوم - ظهور سيارة جيب جراند شيروكى معدلة بقوة 708 أحصنة

GMT 07:51 2016 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

صور غير مقصودة تبدو مثل لوحات عصر النهضة
العرب اليوم - صور غير مقصودة تبدو مثل لوحات عصر النهضة

GMT 09:59 2019 الثلاثاء ,26 شباط / فبراير

طرق الحصول على مكياج عيون برونزي مع الأيلاينر
العرب اليوم - طرق الحصول على مكياج عيون برونزي مع الأيلاينر

GMT 11:40 2019 الأحد ,22 كانون الأول / ديسمبر

منتخب أستراليا يبدأ رحلة الدفاع عن كأس آسيا أمام الأردن
العرب اليوم - منتخب أستراليا يبدأ رحلة الدفاع عن كأس آسيا أمام الأردن
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2019 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab