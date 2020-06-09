تونس بلا إصابات بسبب كورونا لليوم السادس

أعلنت تونس، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وبذلك يستقر العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في تونس عند 1087 حالة إصابة منذ ظهور الوباء في البلاد.

فيما استقرت حالات التعافي عند 982 حالة، وبلغت حالات الوفاة 49 حالة.

وكانت السلطات التونسية، قررت رفع حظر التجوال بكامل أنحاء البلاد ابتداء من أمس الاثنين.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء حظر التجول في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبعد أكثر من شهرين من الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، أعادت تونس فتح المساجد وكل أماكن العبادة والمقاهي والمطاعم في الرابع من يونيو الجاري.