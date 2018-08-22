محامي القس الأميركي المحتجز بتركيا سيقدم التماسًا للمحكمة الدستورية

قال محامي القس الأمريكي الذي يخضع للمحاكمة في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب، إنه يعتزم تقديم التماس إلى المحكمة الدستورية سعياً للإفراج عن موكله آندرو برانسون بعد أن رفضت محكمة أدنى درجة هذا الالتماس الأسبوع الماضي.

