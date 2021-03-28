مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية بالقدس المحتلة عن اقتحام 66 مستوطنا باحات المسجد الأقصى، وأفادت دائرة فى بيان أوردته وكالة الأنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد، أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية فى المكان، وسط حماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.