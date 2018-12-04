ضبط 18 شخصًا حاولوا اجتياز الحدود البحرية التونسية بطرق غير شرعية

تمكنت دورية تابعة للحرس الوطنى البحري بصفاقس -اليوم الثلاثاء- من ضبط مركب تحمل 18 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا بصدد إجتياز الحدود البحرية بطريقة غير شرعية بإتجاه إيطاليا .

واوضح بيان وزارة الداخلية اليوم أن المركب تعرض للعطل بعد تسرب المياه بداخله ، و تم إحالتهم للتحقيق و اتخاذ اللازم معهم .