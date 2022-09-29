الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والمواجهات تنتقل إلى الخليل جنوبًا

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، وانتقلت المواجهات بين الجانبين، والتي كانت في الأساس بمنطقة شمال الضفة، إلى "الخليل" في أقصى الجنوب.