الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والمواجهات تنتقل إلى الخليل جنوبًا
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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والمواجهات تنتقل إلى الخليل جنوبًا

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العرب اليوم - الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والمواجهات تنتقل إلى الخليل جنوبًا

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القدس المحتلة - العرب اليوم

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، وانتقلت المواجهات بين الجانبين، والتي كانت في الأساس بمنطقة شمال الضفة، إلى "الخليل" في أقصى الجنوب.

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الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والمواجهات تنتقل إلى الخليل جنوبًا الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة الغربية والمواجهات تنتقل إلى الخليل جنوبًا



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