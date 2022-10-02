مقتل 7 أشخاص جراء القصف الأوكراني في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

أفاد مقر الدفاع الإقليمى لجمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل سبعة مدنيين و إصابة 10 آخرين نتيجة قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية وجاء في بيان المقر: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون جراء قصف القوات الأوكرانية لأراضي الجمهورية".