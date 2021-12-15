وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق فايز الطراونة

أُعلن في الأردن عن وفاة رئيس الوزراء الأسبق فايز الطراونة، عن عمر ناهز 72 عاما، وبعد صراع مع المرض ونعى كثير من الأردنيين والدبلوماسيين العرب، الطراونة، الذي عايش فترة مفصلية في تاريخ البلاد، أبرزها وفاة العاهل الأردني الراحل الملك حسين بن طلال، وتسلم نجله الملك عبدالله الثاني للحكم. الجيش الأردني ينفي إطلاق جندي النار على إسرائيليين وكتب السفير السعودي بعمان، نايف السديري على تويتر ناعيا الطراونة: "رحم الله الفقيد الغالي وصديق الجميع دولة الدكتور فايز الطراونة، أحر التعازي لابنه زيد وأسرته الكريمة في هذا المصاب الجلل".