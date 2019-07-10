نشوب حريق ضخم في كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة

اشتعل حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بكنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

وانتقلت سيارات الإسعاف والإطفاء وقيادات الأمن في مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران، وقالت مصادر أمنية لـ"الوطن" إنَّه يجرى تحديد وحصر عدد المصابين وإسعافهم، وأنَّه تمّ إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

وأكّد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أنَّ قوات الدفاع المدني تكثف جهودها للسيطرة على الحريق، مضيفًا لـ"الوطن"، أنَّ الحادث أسفر عن إصابة 3 بحالات اختناق، وتم فرض كرودن أمني بمحيط الكنيسة، وإخراج المواطنين من داخلها، كما دفعت قوات الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف، وجار التعامل مع النيران.

وقال أحمد ماجد شاهد عيان على حريق الأنبا بولا بحدائق القبة، لـ"الوطن"، إنَّ النيران لم تمتد لمبانٍ أخرى، لأن الكنيسة منعزلة عن العمارات والمباني الموجودة حولها، مضيفًا أنَّه حتى الآن لا يستطيع أحد معرفة إذا ما كان هناك أحد داخل الكنيسة ولم ير أي إصابات حتى الآن.

ووصل منذ قليل إلى منطقة حدائق القبة بالقاهرة، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لمتابعة السيطرة على الحريق.

وأشرف المحافظ على عمليات الإطفاء، وتجول في المكان لمعرفة أسباب الحريق، وأعطى تعليمات بضرورة منع امتداد النيران لباقي المبنى.