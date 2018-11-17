البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة
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البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة

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العرب اليوم - البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة

البحرية الأرجنتينية
بيونس آيريس - العرب اليوم

 أكدت البحرية الأرجنتينية السبت في بيان نشرته وزارة الدفاع، أنه تم العثور على غواصة مفقودة تابعة للبحرية بعد عام من فقدانها.

وقالت البحرية الأرجنتينية- في بيان نقلته وزارة الدفاع- إنه تم العثور على الغواصة "ايه ار ايه سان خوان" في مكان غير محدد في المحيط الأطلسي على عمق 800 متر. وبدأت عملية بحث دولية ضخمة بعد أن اختفت الغواصة في 15 نوفمبر من العام الماضي، ولكن تلاشت الآمال في العثور على طاقم الغواصة البالغ عددهم 44 شخصًا أحياء بعد أسبوعين وتم تقليص عملية البحث.
 مصدر: سبوتنيك 

 

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البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة



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البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة البحرية الأرجنتينية تؤكد العثور على الغواصة المفقودة



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