لجنة المباحثات العسكرية الليبية (5 + 5 ) تستأنف أعمالها

استأنفت لجنة المباحثات العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5 ) عملها اليوم برئاسة المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه كان هناك اجتماعا عبر الفيديو، مع اللجنة العسكرية المشتركة (5 +5)، لافتًا الانتباه إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع مماثل مع وفد حكومة الوفاق في الأيام المقبلة، مؤكدًا استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق حول وقف إطلاق النار، والترتيبات ذات الصلة.