أمريكا ترفض التراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

رفضت الولايات المتحدة الأمريكية الدعوات التي وجهها مسؤولون أمميون للتراجع عن تصنيف ميليشيا الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية"، وأعلنت تمسكها بقرارها مع وضع آليات تخفف من تأثير هذا التصنيف على الوضع الإنساني باليمن وقال ريتشارد ميلس مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة - في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية - إن بلاده اطلعت على التحذيرات المتعلقة بالتداعيات الإنسانية لقرارها بشأن جماعة الحوثي وسوف تتخذ إجراءات لتيسير وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن.