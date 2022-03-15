أعلن اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخطط لتنظيم "داعش" لتنفيذ عمليات انتحارية في شهر رمضان.وقال في بيان صحفي: "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، بتكثيف العمل الأمني، وبكمين استخباري نوعي، أحبط جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع جهاز أسايش (الأمن) كردستان - مديرية الأسايش العامة -السليمانية مساعي عصابات داعـش الإرهابية في التهيؤ لتنفيذ عملية إرهابية انتحارية خلال شهر رمضان".

وأضاف: "ألقي القبض على انتحاريين اثنين بالإضافة للناقل داخل محافظة كركوك".وأشار رسول إلى أن "عملية القبض تمت من خلال تنفيذ عمليات رصد ومتابعة من الحدود وإلى موقع التسليم في كركوك".