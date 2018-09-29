وزير الخارجية الليبي نطالب بالمساعدة في استعادة الأموال المهربة لتوظيفها في التنمية المستدامة

دعا وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، الدول التي توجد بها أصول أو أموال ليبية إلى الكشف عنها والمساعدة في استعادتها لتتمكن ليبيا من توظيفها في تنفيذ أهداف التنمية.
وفي كلمة ليبيا أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قال سيالة، إن خطة التنمية المستدامة ووثيقة أديس أبابا لتمويل التنمية أكدتا ضرورة حشد الموارد المالية للدول من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبلادي ليبيا من البلدان التي هُرّبت الكثير من أموالها إلى الخارج.
وأشار إلى ما تتعرض له الأموال والأصول المجمدة للصندوق السيادي الليبي من خسائر نتيجة العقوبات القائمة منذ عام 2011، التي فرضها مجلس الأمن بموجب عدد من القرارات.
وأكد أن الهدف من تلك العقوبات هو حفظ الأموال والأصول الليبية وليس استمرار تآكلها.
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شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
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