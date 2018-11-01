الخارجية الفلسطينية تندد بمخطط استيطاني جديد لإسرائيل يقوده ليبرمان

نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، بإعلان إسرائيل عن مخطط استيطاني جديد في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

واتهمت الوزارة، إسرائيل بتصعيد "عمليات التهويد الاستعماري في البلدة القديمة في الخليل، ضمن سباقها مع الزمن لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية".

وقالت: "إن الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال والاستيطان يشكل شباك فرص وغطاء، لرسم خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والدول التي تدعي الحرص على تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، برفع صوتها عاليا، والتحرك الجاد لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان صباح اليوم، أنه سيطرح أمام الحكومة خطة جديدة لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب مدينة الخليل، تضم وحدات سكنية.

وقال ليبرمان، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "إننا نواصل، بشكل مكثف، تطوير الحي الاستيطاني في الخليل، وذلك لم يحدث منذ 20 عاما".

وتابع ليبرمان: "سنواصل تعزيز البناء الاستيطاني بالخليل، وسنقدم مخططًا لبناء عمارة استيطانية جديدة في قلب الخليل".

وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت منتصف الشهر الماضي على خطة لبناء 31 وحدة استيطانية بادر إليها ليبرمان، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها، منذ 16 عاما.

ويعد ملف التوسع الاستيطاني أبرز أوجه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين، من منتصف العام 2014.