تعرف على سعر القمح في مصر اليوم السبت 18 كانون الثاني يناير 2020

شهدت أسعار القمح استقراراً ملحوظاً، في مصراليوم السبت 18 كانون الثاني يناير 2020، في الأسواق التجارية، وسجل الطن نحو 510.50 دولار مقارنة بنحو525.40 دولار أمس، وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح، تسليم يناير، ارتفعت عند 187 دولارا للإردب، مرتفعة بنسبة 1.6%، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.48%، لتتداول على انخفاض عند 180 دولارا للإردب، ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 17 مليون طن سنويا، يتم إنتاج 8 ملايين طن قمح محليا، في حين يتم استيراد نحو ما بين 9 ملايين طن سنويا.

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