ارتفاع ضحايا الهجوم على القاعدة الجوية في لحج اليمنية إلى 89 قتيلا وجريحاً

أفاد مصدر عسكري اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا قصف صاروخي وجوي مزدوج منسوب لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) استهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، إلى 89 قتيلاً وجريحاً

وأوضح أن الهجوم الذي نفذ بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة مفخخة أسفر عن مقتل 34 عسكرياً من منتسبي اللواء الثالث في قوات العمالقة الجنوبية، وإصابة 55 آخرين جرى نقل عدد منهم إلى العاصمة المؤقتة، عدن، جراء إصاباتهم البليغة.ولم تتبن "أنصار الله" حتى اللحظة الهجوم على قاعدة العند الجوية التي تعد الأكبر على مستوى اليمن.