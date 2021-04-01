أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا خلاله ملفات حماية البيئة وتغيرات المناخ.