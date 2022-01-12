بوريس جونسون يعتذر أمام البرلمان على خرقه قواعد الإغلاق الصحي بحضور حفل في داونينغ ستريت

أقر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مساءلة أمام البرلمان، بأنه حضر حفلة في مقر الحكومة خلال الحجر الصحي، بسبب جائحة كورونا وبرر رئيس الوزراء البريطاني حضور الحفلةخلال فترة الحجر، بأنه ظن "ضمنا" أنها اجتماع عمل وأوضح أمام النواب أنه ظن أن الحدث سيحترم القواعد الصحية المتبعة، مشددا على أنه يتحمل "مسؤولية الأخطاء" المرتكبة واضطر رئيس الوزراء البريطاني المتهم بالمشاركة في الحفل الذي أقيم في حدائق داونينج ستريت وسط تدابير الحجر للوقاية من وباء كوفيد، لتبرير موقفه خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان وقدم اعتذارا للنواب.