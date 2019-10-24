الشرطة البريطانية تؤكد أن ضحايا شاحنة لندن الـ39 جميعهم صينيون

أكدت الشرطة البريطانية أن الـ39 شخصا ممن عثر عليهم جثثا هامدة في شاحنة بمنطقة إسيكس الصناعية قرب لندن أمس الأربعاء، هم جميعا مواطنون صينيون، وذكرت الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، أن بين الضحايا ثماني نساء، مضيفة أنها داهمت ثلاثة مواقع في إيرلندا الشمالية ضمن التحقيق في القضية.

وجاء هذا البيان تأكيدا على تقرير لشبكة ITV الإخبارية البريطانية أفاد بأن الأشخاص الذين عثر على جثثهم أمس، وبينهم قاصر واحد، صينيون، وفي غضون ذلك، تواصل الشرطة استجواب سائق الشاحنة، وهو شاب في سن 25 عاما من إيرلندا الشمالية، وذلك بعد توقيفه بتهمة القتل.

ووصلت الشاحنة المنكوبة إلى بريطانيا صباح أمس من ميناء زيبروغ البلجيكي، قادمة من إيرلندا، وفتحت النيابة البلجيكية أيضا تحقيقا للكشف عن الجهات المنخرطة في تحركات الشاحنة في الأراضي الأوروبية، وذلك بالتنسيق مع الجانب البريطاني.

وترجح تقارير إعلامية أن سبب وفاة القتلى، يعود إلى تفعيل نظام التبريد داخل الحاوية المخصصة لنقل المواد الغذائية، ما أسفر عن انخفاض درجات الحرارة حتى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

وتعيد هذا المأساة إلى الأذهان كارثة أخرى حدثت عام 2000 عندما عثر على جثث 58 صينيا داخل حاوية مغلقة في مدينة دوفر، حيث تبين أنهم لقوا مصرعهم اختناقا.