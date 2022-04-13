البحرية الأميركية تُعلن تشكيل قوة عمل جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر
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البحرية الأميركية تُعلن تشكيل قوة عمل جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر

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العرب اليوم - البحرية الأميركية تُعلن تشكيل قوة عمل جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر

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واشنطن - العرب اليوم

أعلنت البحرية الأميركية عن تشكيل قوة عمل جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر

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البحرية الأميركية تُعلن تشكيل قوة عمل جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر البحرية الأميركية تُعلن تشكيل قوة عمل جديدة للقيام بدوريات في البحر الأحمر



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بيروت ـ فادي سماحة

أطلت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن على جمهورها أمس، في إحدى البرامج التلفزيونية وكانت حديث الجمهور بسبب أناقتها المعهودة حيث طلت بفستان أسود طويل وله جانب أبيض مميز ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور بشكل واسع .ورافقها في الحلقة الفنان اللبناني باسم مغنية، وكشفت ماغي خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير الموسم الثاني من مسلسل "للموت" حيث أكدت أن هناك مشاهد تم تصوير بداياتها في الصيف وبملابس صيفية وتم استكمالها بنفس الملابس في فصل الشتاء حيث كان البرد القارس و درجات الحرارة المتدنية جداً. وأضافت ماغي: " كنا نتعرض لبرد شديد وكنت أبكي من شدة البرد حتى أجسادنا تصبح زرقاء". كلام ماغي أكده زميلها في بطولة المسلسل باسم مغنية عن صعوبة التصوير بملابس صيفية في ظل البرد الشديد. كما تبادل باسم وماغي المزاج حول طبيعة سفرهم...المزيد

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