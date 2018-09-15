رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس هندوراس بذكرى استقلال بلاده

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خوان اورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس اورلاندو هيرنانديز.