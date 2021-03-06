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السيسي يؤكد مصر ستظل داعمة للسودان لتحقيق التنمية

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العرب اليوم - السيسي يؤكد مصر ستظل داعمة للسودان لتحقيق التنمية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
القاهرة ـ العرب اليوم

السيسي يؤكد مصر ستظل داعمة للسودان لتحقيق التنمية

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السيسي يؤكد مصر ستظل داعمة للسودان لتحقيق التنمية السيسي يؤكد مصر ستظل داعمة للسودان لتحقيق التنمية



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