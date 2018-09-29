هجوم مباغت للجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي الانقلابية من مناطق تمركزها في غرب حيس

أعلن الجيش اليمني، نجاح عملية عسكرية له في تمشيط عدد من المزارع والمناطق كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في غرب مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة.
وقال بيان بألوية العمالقة في الجيش اليمني، إن قوات من اللواء السابع في الألوية شنت وبالتنسيق مع قوات التحالف العربي هجومًا مباغتًا استهدف ثكنات عسكرية غرب مديرية حيس وتمكنت من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية هناك واغتنام أسلحة متوسطة وخفيفة تابعة للانقلابيين الحوثيين.
وأضاف البيان الذي نشره المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قوات الجيش أسرت خلال العملية قياديًا ميدانيًا من المليشيا الحوثية يدعى محمد علي صالح غالب السويدي، فيما قتل عدد من مرافقيه مصرعهم.
GMT 12:45 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبروزير الخارجية الليبي نطالب بالمساعدة في استعادة الأموال المهربة لتوظيفها في التنمية المستدامة
GMT 12:42 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرليبيا تطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن
GMT 12:41 2018 السبت ,29 أيلول / سبتمبرالجيش اليمني يعلن مقتل مسؤول الحشد لمليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط و 12 عنصرًا بكمين في باقم
GMT 16:23 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبرمدفعية الاحتلال تطلق قذيقة باتجاه نقطة رصد تابعة للمقاومة شرق قطاع غزة
GMT 16:18 2018 الجمعة ,28 أيلول / سبتمبروزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن 35 اصابة مختلفة و تم تحويل 20 اصابة منها للمستشفيات و من بين الاصابات 15 اصابة بالرصاص الحي
شاركت سارة جيسيكا باركر وزوجها ماثيو برودريك في مهرجان Ballet's Fall Fashion Gala في مدينة نيويورك مساء الخميس. وظهرت الممثلة البالغة من العمر 53 عامًا بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانا باللون الأحمر، في حين بدا بروديريك البالغ من العمر 56 عاما ، رشيقا في بدلة انيقة سوداء. تميز فستان باركر بالأكتاف المنتفخة وخط العنق على شكل حرف 'v' بينما صففت شعرها في ذيل حصان منخفض ، مثبت بشريط أسود . وتزينت نجمة فيلم "The Sex And The City "بأكسسوارات من أحجار الماس الانيقة بينما اضافت مزيدا من السنتيمترات إلى طولها بزوجا من الأحذية الحمراء ذات كعب عال. في هذه الأثناء ، ظهر ماثيو مرتديا بدلة سوداء وقميص ابيض وربطة عنق "بيبيون" انيقة. أمضى باركر وبرودريك المساء في الاختلاط مع المذيع آندي كوهين والممثلة كيلي ريبا والتي ارتدت ثوب فضي مزخرف ،
أرسل تعليقك