الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجارى.

نشر القرار في الجريدة الرسمية، وفقاً للدستور، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.