عمران خان يؤكد أن باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي بخصوص مكافحة التغير المناخي
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عمران خان يؤكد أن باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي بخصوص مكافحة التغير المناخي

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العرب اليوم - عمران خان يؤكد أن باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي بخصوص مكافحة التغير المناخي

عمران خان
إسلام آباد - العرب اليوم

أكد عمران خان أن باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي بخصوص مكافحة التغير المناخي

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عمران خان يؤكد أن باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي بخصوص مكافحة التغير المناخي عمران خان يؤكد أن باكستان تدعم مبادرتي ولي العهد السعودي بخصوص مكافحة التغير المناخي



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