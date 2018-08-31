أكد عضو الهيئة الرئاسية لمجلس خبراء القيادة في إيران سيد أحمد خاتمي أن بلاده لن تتراجع لجهة تطوير قدراتها الصاروخية.

وقال خاتمي خلال كلمة له اليوم: على أمريكا والاتحاد الاوروبي ودول العالم أن تعلم أن إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء بينها الاقتدار الصاروخي قيد أنملة.

وأشار خاتمي إلى أن سياسة إيران مع دول الجوار قائمة دوماً على أواصر الصداقة على أن يكون الأمر متبادلاً مضيفاً: على دول الجوار أن تدرك أنها إذا انتهجت سياسة صحيحة فإن إيران تسعى إلى تطوير العلاقات الودية معها.

ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أن القدرات الصاروخية الإيرانية قدرات دفاعية وهي عامل قوة لأمن إيران والمنطقة.