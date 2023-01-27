أوكرانيا تُعلن مقتل وإصابة 15 مدنيا جراء قصف روسي لـ«دونيتسك»

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو صباح اليوم الجمعة، أن 6 مدنيين لقوا مصرعهم بينما أصيب 9 آخرون نتيجة لقصف روسي على الإقليم في الساعات الماضية.

وقال كيريلينكو - عبر موقع (تليجرام) الالكتروني، حسبما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - "إن 6 من سكان منطقة دونيتسك قتلوا على يد الروسيين (اثنان في قرية «أوشيريتين» واثنان في بوهويافلينكا وآخرين في أفدييفكا)، بينما أصيب 9 آخرون في المنطقة".

وأضاف كيريلينكو أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.. مشيرا إلى أن منطقة دونيتسك تتعرض لقصف روسي مستمر ولديها مشاكل في الكهرباء والتدفئة وإمدادات المياه.