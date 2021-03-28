الاستخبارات العسكرية العراقية تشن حملة تفتيش فى جبال حمرين

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، شن حملة تفتيش للقرى فى سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالي. وأوضحت المديرية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الهدف من حملة التفتيش البحث عن الأسلحة والأعتدة والمتفجرات فى بعض القرى الواقعة بناحية جبارة ضمن سلسلة جبال حمرين . وأضاف البيان أن القوات داهمت مقرات لتنظيم داعش واستولت على 7 عبوات ناسفة ومقذوف هاون و3 اسطوانات مطفأة على شكل عبوات، فيما تكفلت القوات الهندسية بتدمير المواد .

وفى سياق متصل أعلنت الشرطة العراقية اليوم الأحد، العثور على مقذوفات وعتاد من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى، وذلك خلال عملية تفتيش فى إحدى القرى بقضاء تكريت. وأضافت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن قوة مشتركة نفذت "واجبا" فى قرية البودور بقضاء تكريت، وعثرت خلالها على عتاد ومقذوفات هاون وصواريخ قاذفة من مخلفات داعش.