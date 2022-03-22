مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار
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مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار

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العرب اليوم - مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار

مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار
الرياض - العرب اليوم

مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار

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مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار مجلس الوزراء السعودي يؤكد على موقف المملكة الداعم لجهود تسوية الأزمة الأوكرانية بالحوار



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