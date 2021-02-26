مصرع 8 جنود في هجوم على مركز للدرك وسط مالي

لقي أكثر من ثمانية جنود ماليين مصرعهم، مساء الخميس، في هجوم على مركز للدرك خارج بلدة باندياغارا وسط مالي، حيث تنشط جماعات جهادية، وفق ما أعلنت مصادر أمنية ومحلية لوكالة "فرانس برس".وقال مصدر عسكري طلب عدم كشف اسمه: "بين التاسعة والعاشرة مساءً، وقع هجوم على مفرزة درك باندياغارا من قبل مسلحين مجهولين. الحصيلة المؤقتة هي ثمانية قتلى وتسعة جرحى، من بينهم خمسة في حال خطرة".وأوضح أداما ديونكو، وهو مسؤول مدني في البلد الإفريقي، أن "تبادل إطلاق النار استمر لأن المهاجمين كانوا بأعداد كبيرة".