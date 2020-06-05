مجلس الأمن يقرر إنشاء بعثة أممية جديدة في السودان ويمدد مهام البعثة الحالية حتى نهاية 2020

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان، كما قرر تمديد مهام بعثة يوناميد حتى 31 ديسمبر من العام الحالي.

جاء ذلك في بيان للمجلس عقب الجلسة التي عقدها اليوم، حيث تقدم بمشروعي القرارين الذين تبناهما، بشأن الحالة في السودان القرار رقم 2524 والقرار رقم 2525 كل من بريطانيا وألمانيا.

وبحسب البيان فأن القرار 2524، ينص على أن تبدأ مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (UNITTAMS) في الأول من يناير 2021، ولمدة 12 شهرا كمرحلة أولية، وذلك للمساعدة في تحول السودان إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.

وأشار البيان إلى أنه إدراكا من المجلس لأثر جائحة كوفيد-19 على تقليص العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، فقد نص القرار 2525 على إضافة شهرين إضافيين لولاية يوناميد التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 أكتوبر من العام الحالي.

الجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي يعتمد حاليا قراراته بأصوات مكتوبة يدلي بها أعضاؤه الخمسة عشر بموجب التدابير المؤقتة، التي اتخذت في مارس، استجابة لجائحة كوفيد-19.