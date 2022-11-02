إصابة جنديين من قوات حفظ السلام وإحراق مركبة لبعثة الأمم المتحدة شرق الكونغو الديمقراطية

تعرضت قافلة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لهجوم من قبل مواطنين نازحين مناهضين لحركة "إم 23" مساء أمس الثلاثاء في كانياروشينيا.