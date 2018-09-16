استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية شرق خان يونس

استشهد اليوم الاحد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس خلال مشاركته بمسيرة العودة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة الشهر الماضي.

وأعلنت مصادر طبية في في مستشفى غزة الأوروبي، جنوب القطاع ، عن استشهاد الفتى صهيب عبد السلام ابو كاشف متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي أصيب بها في الثالث من شهر أغسطس الماضي.