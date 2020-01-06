جيرينوفسكي يوزع المال في الساحة الحمراء بموسكو

قام زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، وعضو مجلس الدوما الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، بتوزيع الأموال على بعض الموجودين في الساحة الحمراء بوسط موسكو، وذكر موقع Ura.ru، أن العملية ترافقت ببث مباشر على حساب جيرينوفسكي في موقع التواصل الاجتماعي Instagram.

وظهر البرلماني الروسي، واقفا في الساحة الحمراء وسط مجموعة من مرافقيه، وهو يوزع ورقات مالية من فئة الألف روبل ويقول: "للأطفال، والمعاقين، ومن أيضا؟ اليتامى والأقنان والعبيد"، ومن الشريط، يتبين أن توزيع "الهبات"، جرى في 5 يناير. في ذلك اليوم ، تم نشر خبر يوضح أن جيرينوفسكي، تجول في سوق "غوم" المطل على الساحة الحمراء.

جدير بالذكر، أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق عن جيرينوفسكي نفسه، ولا عن ممثلي حزبه.