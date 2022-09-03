اندلاع حريق ضخم في مخيم للنازحين في إقليم كردستان العراق

اندلع حريق ضخم في مخيم للنازحين بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، اليوم السبت.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية العراقية عن شهود عيان قولهم، إن "الحريق اندلع في مخيم (باجد كندال) للنازحين، وأدى إلى احتراق 16 خيمة وألحق أضراراً مادية كبيرة".

وأضافوا: "لم يسفر الحريق عن أي إصابات بشرية".