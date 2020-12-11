خارجية إيران تستدعي سفير تركيا لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة
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خارجية إيران تستدعي سفير تركيا لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

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العرب اليوم - خارجية إيران تستدعي سفير تركيا لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

إيران
طهران _ العرب اليوم

خارجية إيران تستدعي سفير تركيا لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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خارجية إيران تستدعي سفير تركيا لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة خارجية إيران تستدعي سفير تركيا لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة



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