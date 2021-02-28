القيادة الفلسطينية تعلن وقوفها إلى جانب السعودية في مواجهة أي تحديات تحاول النيل من أمنها واستقرارها

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، اللواء جبريل الرجوب، الأحد، إن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية، "في مواجهة أي تحديات تحاول النيل من استقرارها وأمنها، وأي محاولات خارجية للتدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف الرجوب، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": نؤكد تأييدنا للبيان الذي صدر عن وزارة الخارجية السعودية، وثقتنا في القضاء السعودي".