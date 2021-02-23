أفادت وكالة الأناضول التركية بأن أربع مقاتلات يونانية من طراز (F-16) "تحرشت" بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.وأعلنت الدفاع التركية بأنها قامت بالرد فورا إثر "تحرش" المقاتلات اليونيانية بسفينة الأبحاث التركية في المنطقة المذكورة.