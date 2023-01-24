الجيش الجزائري يعلن مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحية

أعلن الجيش الجزائري، اليوم ، مصرع 3 عسكريين إثر تحطم مروحيتهم شمالي البلاد خلال تدريب عسكري.

وأوضح بيان للجيش الجزائري أنه "خلال مهمة تدريبية مبرمجة، تحطمت مساء اليوم الاثنين مروحية من نوع "إم اي - 171" بولاية عين الدلفي"، بحسب موقع "الشروق أون لاين" الجزائري.

وأسفر الحادث عن "استشهاد طاقم المروحية العقيد مناري مراد، الرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة".

وأوضح البيان أن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف الحادث.

ومن جانبه عبّر الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن "تعزيته ومواساته إلى عائلة الشهداء وأقربائهم”. كما أمر بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث.

وقدّم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لأسر ضحايا تحطم الطائرة.