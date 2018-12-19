اليابان تدعو 8 دول إلى قمة العشرين بينها مصر

أعلنت اليابان أنها سوف تدعو مصر إلى قمة أوساكا لمجموعة العشرين في يونيو 2019 الى جانب سنغافورة وهولندا وفيتنام وتشيلي وتايلند والسنغال نظراً لارتباط تلك الدول بالقضايا المدرجة في جدول أعمال الاجتماع وللمساهمات التي قدموها لهذه القمة.

وأعرب بيان رسمي صدر اليوم عن وزارة الخارجية في طوكيو عن الأمل في نجاح هذا القمة التي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي وازالة الفروق وبناء مجتمع مستقبلي يركز على الإنسان ويكون حراً ومنفتحاً وشاملاً ومستداماً.

ومن المدعوين أيضاً تسع منظمات دولية بينها الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبنك آسيا للتنمية والاتحاد الافريقي.

نقلًا عن البيان