المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية
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"المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية"

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العرب اليوم - "المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية"

اللواء صلاح عبد الخالق
الخرطوم - العرب اليوم

قال مسؤول عسكري سوادني إن المجلس العسكري الحاكم في السودان لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة ، مشددا على أن ذلك خط أحمر.

وأضاف اللواء صلاح عبد الخالق في تصريح لبي بي سي أن المجلس العسكري قد يوافق على تشكيلة مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وبواصل المحتجون اعتصاماتهم الحاشدة أمام مقر القوات المسلحة، مطالبين الجيش بتسليم السلطة إلى مدنيين.

وأبعد الرئيس، عمر البشير، من منصبه يوم 11 أبريل/ نيسان بعد 30 عاما في السلطة.

وتولى مكانه مجلس عسكري انتقالي، وعد بتسليم السلطة إلى مدنيين خلال عامين، الأمر الذي رفضه المحتجون المطالبون بتسليم السلطة للمدنيين فورا.

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المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية



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المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية المجلس العسكري السوداني يرفض أغلبية من المدنيين في المرحلة الانتقالية



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