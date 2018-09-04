السفارة الأميركية في القاهرة تعلن عن وقوع حادث قرب مقرها وتحذر رعاياها

أعلنت السفارة الأميركية في القاهرة، أن حادثا قد وقع في شارع قريب من المقر في العاصمة المصرية.

وقالت السفارة على حسابها بتويتر “نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات”.

وحذرت السفارة الأميركية في القاهرة رعاياها كما أضافت “نحن على علم بالتقارير التي تفيد بأن المواصلات العامة بالقرب من المنطقة قد تعطلت بسبب الحادث. يرجى توخي الحذر”.