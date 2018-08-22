طائرة ركاب روسية تهبط اضطراريًا بعد نشوب حريق في محركها

ذكرت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء أن طائرة روسية، كانت تحمل أكثر من 200 راكب إلى مدينة سوتشي الساحلية في جنوب البلاد اضطرت للهبوط الاضطراري، بعد وقت قصير من إقلاعها، بسبب اشتعال حريق في محركها.