أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من داعش وتدمير وكر لـ"العصابات الإرهابية" بداخله أسلحة، في منطقة زور الإصلاح، ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى.