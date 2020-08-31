كوشنر يشكر السعودية من أرض الإمارات

شكر مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، لدى وصول الطائرة الإسرائيلية إلى الإمارات، السعودية لموافقتها على مرور الرحلة إلى أبوظبي في أجوائها وقال كوشنر لدى هبوط الطائرة التي تقل وفودا إسرائيلية وأمريكية، إن الفلسطينيين لا يمكنهم الركون إلى الماضي وعليهم القدوم إلى مائدة المفاوضات.